ИРИ добавил чемпионат мира по футболу - 2018 в «20 главных событий России за 20 лет»

В первую очередь необходимо было определить те города, в которых будут проводиться матчи. Заявки поступили от множества городов. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург имели преимущества, так как они уже были подготовлены к спортивным мероприятиям такого уровня. Далее рассматривались города, которые смогли бы завершить подготовку к турниру «с большой вероятностью» – Краснодар и Самара. И завершали этот список претендентов города с проблемами, нуждающимися в решении.