Хабиров рассказал о моратории на добычу золота на территориях с большой технагрузкой

Напомнил глава и о аннулировании трех «беспредельно» работавших компаний ООО «Альт-Инвест», ООО «Феррум О» и ООО «Таналык». Также сообщил Хабиров и о том, что относительно добычи золота компанией «Графское» есть много вопросов и их необходимо довести до логического конца.