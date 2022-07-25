Финские власти пока не намерены прекращать оформление виз россиянам

Как передают iz.ru, Финляндия поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России. Министр считает, что вопрос о выдаче виз россиянам требует согласования на уровне Евросоюза и государств Шенгенской зоны.
Туппурайнен уточнила, что раньше шла речь о том, чтобы упростить визовый режим между РФ и ЕС. Сейчас это соглашение частично заморожено. Евросоюз готов предпринять и другие действия. Однако финские власти не собираются вводить собственных ограничений по этому вопросу.
Ранее СМИ сообщали, что с 30 июня Финляндия решила открыть государственные границы для туристов из третьих стран, включая РФ. В то же время в петербургском генконсульстве Финляндии заявили об отсутствии свободной записи на подачу заявок для оформления визы как минимум до сентября.
Напомним, что некоторые государства продолжают настаивать на прекращении оформления виз россиянам в рамках действующих санкций. Например, весной премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением о запрете в выдаче шенгенских виз гражданам РФ. Политик считает возможным оформлять только визы для тех россиян, которые хотят покинуть свою страну.