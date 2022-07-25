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Финские власти пока не намерены прекращать оформление виз россиянам

25 июля 13:27
Фото: pxhere.com
Финское правительство не собирается приостанавливать оформление виз российским гражданам. Об этом рассказала 25 июля министр по делам ЕС и государственной собственности Тютти Туппурайнен.

Как передают iz.ru, Финляндия поддерживает санкционную политику ЕС в отношении России. Министр считает, что вопрос о выдаче виз россиянам требует согласования на уровне Евросоюза и государств Шенгенской зоны.

Туппурайнен уточнила, что раньше шла речь о том, чтобы упростить визовый режим между РФ и ЕС. Сейчас это соглашение частично заморожено. Евросоюз готов предпринять и другие действия. Однако финские власти не собираются вводить собственных ограничений по этому вопросу.

Ранее СМИ сообщали, что с 30 июня Финляндия решила открыть государственные границы для туристов из третьих стран, включая РФ. В то же время в петербургском генконсульстве Финляндии заявили об отсутствии свободной записи на подачу заявок для оформления визы как минимум до сентября.

Напомним, что некоторые государства продолжают настаивать на прекращении оформления виз россиянам в рамках действующих санкций. Например, весной премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением о запрете в выдаче шенгенских виз гражданам РФ. Политик считает возможным оформлять только визы для тех россиян, которые хотят покинуть свою страну.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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