Борьба за целостность страны вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

В 90-е годы Россия могла раздробиться на несколько частей. Из-за развала экономики ряд регионов мог выйти из состава страны. В том числе из-за политики Бориса Ельцина. Он в своей борьбе за власть решил заручиться поддержкой местных элит, которых подкупила иллюзия свободы. После озвучивания им знаменитого тезиса «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести» едва не началась цепная реакция и последующий развал страны. Особенно это можно было наблюдать на примере национальных республик. В нескольких регионах страны общественность начала обсуждать возможное отделение от РФ и получение автономности. Это привело к расцвету националистов разных мастей и не только. Эту тему начали поднимать в регионах, где ввиду демографической ситуации нельзя было даже рассматривать возможный национализм и центробежные тенденции. Например, в начале 90-х годов в Екатеринбурге активно обсуждалось создание так называемой Уральской республики.