Автоэксперт назвал категории россиян, которых затронет уголовка за вождение без прав

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за регулярное вождение автомобиля или другого механического транспортного средства без водительских прав. Мера касается тех россиян, которые были лишены права управления механическим транспортным средством, или же подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения.