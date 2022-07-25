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Автоэксперт назвал категории россиян, которых затронет уголовка за вождение без прав

25 июля 13:46
Фото: pxhere.com
Координатор движения «Синие Ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что уголовная ответственность за вождение автомобиля без водительских прав затронет только злостных нарушителей.

По его словам, 99,99% автомобилистов в России — абсолютно нормальные люди. Из 60 миллионов владельцев машин около 50 тысяч привлекают за повторное вождение в пьяном виде, передает слова Шкуматова NEWS.ru.

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за регулярное вождение автомобиля или другого механического транспортного средства без водительских прав. Мера касается тех россиян, которые были лишены права управления механическим транспортным средством, или же подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения.

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