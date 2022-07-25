Arctic Sessions: Россия заинтересована в международном сотрудничестве по Арктике

Как отметил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, главными факторами оценки форматов международного сотрудничества в Арктике для российской стороны станут содержательность и практическая польза предложенных проектов. При этом Корчунов предположил, что российская сторона может столкнуться с необходимостью оценки целесообразности и полезности взаимодействия с другими государствами в рамках Арктического совета. Отдельно дипломат указал на открытость таких проектов для коренных народов, которые не должны оказаться заложниками подобных решений, если те будут тормозить рост благополучия жителей Арктики.