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Радия Хабирова нарисовали в комиксах, созданных на его же грант

24 июля 07:33
Фото: Национальная библиотека РБ
Издания презентовали на этой неделе в Национальной библиотеке имени Заки Валиди. Один из героев комиксов — глава Башкирии.

Получателями гранта стали Национальная библиотека и республиканская Ассоциация библиотек. Над комиксами о национальном герое Салавате Юлаеве, генерале Минигали Шаймуратове, командирах партизанских отрядов Даяне Мурзине и Вафе Ахмадуллине работали Камиль Бузыкаев и художники студии «Муха». Рисовали их основе художественных образов, созданных детьми — финалистами республиканского конкурса «Башкирские герои», сообщатся на сайте нацбиблиотеки.

Одним из героев комиксов о Минигали Шаймуратове стал глава Башкирии Радий Хабиров. Так, в историю о генерале включили сюжет о том, как руководитель региона рассказывает о легендарном генерале луганским школьникам.

Издания не имеют задней обложки и напечатаны на двух языках: сначала на башкирском, с конца — на русском. Комиксы в первую очередь ориентированы на юных читателей.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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