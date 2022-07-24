За неделю утонули 12 человек. Одна из жертв — подросток 2006 года рождения. Ребенок утонул 22 июля в реке Ашкадар в Стерлитамакском районе, где получил травму, ныряя с высоты на мелководье. Пляж не был оборудован для купания. Тело обнаружили и вытащили местные жители. В Стерлитамакском районе это — уже третий такой случай за лето. В Госкомитете по ЧС считают, что одной из причин гибели людей стало отсутствие в муниципалитете оборудованных пляжей.