По данным регионального ГИБДД, за прошедшую неделю аварии унесли жизни 16 человек. Рано утром 18 июля на объездной дороге в Бакалах 23-летний водитель насмерть сбил возвращавшихся домой четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Дорога, как это часто бывает в сельской местности, не имела пешеходного тротуара, и девушки шли по обочине.
На следующий день в Мелеузовском районе столкнулись «Ford Focus» и «Лада Ларгус». В автоаварии погибли оба водители и два пассажира. По предварительным данным прокуратуры, водитель «Ларгуса» неофициально занимался пассажирскими перевозками, а тот день он двигался по маршруту Акъяр-Уфа.
20 июля произошли две аварии с жертвами: на автодороге Дюртюли — Нефтекамск столкнулись Lada Granta и УАЗ, 47-летний водитель легковушки и его 17-летняя дочь погибли.
В тот же день в Благоварском районе Башкирии на трассе Самара-Уфа-Челябинск «Лада Ларгус», в которой были мужчина и его девятилетняя дочь, влетела в стоящий грузовик. Водитель погиб сразу, ребенок — спустя некоторое время скончался в больнице.
В сводки чрезвычайных ведомств попали пожары, в которых погибло шесть человек. Самое резонансное происшествие случилось утром в воскресенье, 24 июля, в Бурзянском районе республики. От уличной печи загорелись постройки и дом многодетной семьи. Мать успела спасти двоих детей 2008 и 2020 годов рождения, передав их отцу в окно. Сама женщина и ее средняя дочь погибли. Дети, получившие травмы, доставлены санавиацией в Уфу. Старший ребенок находится в тяжелом состоянии.
За неделю утонули 12 человек. Одна из жертв — подросток 2006 года рождения. Ребенок утонул 22 июля в реке Ашкадар в Стерлитамакском районе, где получил травму, ныряя с высоты на мелководье. Пляж не был оборудован для купания. Тело обнаружили и вытащили местные жители. В Стерлитамакском районе это — уже третий такой случай за лето. В Госкомитете по ЧС считают, что одной из причин гибели людей стало отсутствие в муниципалитете оборудованных пляжей.
На текущей неделе в Уфе из окон выпали три ребенка. Два мальчика пяти и семи лет упали с четвертого и первого этажей и остались живы. Полуторагодовалый ребенок, сорвавшийся с высоты восьмого этажа, погиб.