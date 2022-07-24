mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Летевший из Антальи в Уфу самолет экстренно сел в Минеральных водах

24 июля 08:26
Фото: 1MI
Причиной посадки стала неисправность системы герметизации, сообщает телеграм-канал aviaincident.

Экипаж самолета принял решение о незапланированной посадке в аэродроме Минеральных вод. Известно, что воздушное судно эксплуатирует авиакомпания «Ред Вингс».

Летевший этим рейсом уфимец Олег Т. на своей странице в «Вконтакте» сообщил, что причиной инцидента стал не полностью закрытый багажный отсек сотрудниками аэропорта в Турции. О проблеме, по его словам, стало известно сразу после взлета.

«Взлетели по расписанию, тут же обратили внимание, что самолет не набирает высоту и летит не как обычно, загорелось табло пристегните ремни. Непонятная обстановка, все молчат. Я пошёл в хвост в направлении туалета, там в тамбуре сидела стюардесса, как только меня увидела, заорала, чтобы я сел на место», - написал он.

На борту достаточно долго была напряженная обстановка, однако самолёт летел ровно. Посадка в Минеральных водах была мягкой, затем, за два часа, неисправность устранили, провели дозаправку. Воздушное судно продолжило полет и с двухчасовым опозданием произвело посадку в Уфе.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48