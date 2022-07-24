Газовая камера: в двух городах на юге Башкирии сообщают о залповых выбросах с заводов

Жители сообщают о головной боли, боли в носоглотке и тошноте. «Неужели администрация нашего города ничего не видит и не слышит? Или они другим воздухом дышат?», — недоумевает Раида Б. Другие горожане заподозрили, что залповые выбросы проводятся с ведома властей.