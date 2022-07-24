Газовая камера: в двух городах на юге Башкирии сообщают о залповых выбросах с заводов

«Ужасная вонь» накануне вечером лишила людей сна и заставила наглухо закрыть двери и окна, сообщается в паблике «Стерлитамак, дыши!». Жители назвали свой город «газовой камерой в прямом смысле».
«Шли в масках, нос затыкали, дышать невозможно», — пишет Алена Б.
Жители сообщают о головной боли, боли в носоглотке и тошноте. «Неужели администрация нашего города ничего не видит и не слышит? Или они другим воздухом дышат?», — недоумевает Раида Б. Другие горожане заподозрили, что залповые выбросы проводятся с ведома властей.
«Газят сильно по выходным. Похоже, с разрешения руководства города и заводов. Они уезжют в выходные», — предположила Наталия М.
Еще один горожанин назвал выбросы издевательством.
«Глава Росприроднадзора Светлана Радионова спасает медведя с консервой, а на нас чихать хотели», — негодует он.
Возмущены и жители соседнего Салавата.
В сообщении приводится сделанное из Стерлитамака фото «салаватского беспредела».
«Представляете масштаб облака? Наверняка выброс был замечен в космосе Международной космической станцией», — пишет администратор паблика.