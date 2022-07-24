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Газовая камера: в двух городах на юге Башкирии сообщают о залповых выбросах с заводов

24 июля 07:57
Фото: Vk/"Стерлитамак, дыши!"
«Газуют», по их данным, предприятия Стерлитамакской промзоны и «Газпром нефтехим Салават».

«Ужасная вонь» накануне вечером лишила людей сна и заставила наглухо закрыть двери и окна, сообщается в паблике «Стерлитамак, дыши!». Жители назвали свой город «газовой камерой в прямом смысле».

«Шли в масках, нос затыкали, дышать невозможно», — пишет Алена Б.

Жители сообщают о головной боли, боли в носоглотке и тошноте. «Неужели администрация нашего города ничего не видит и не слышит? Или они другим воздухом дышат?», — недоумевает Раида Б. Другие горожане заподозрили, что залповые выбросы проводятся с ведома властей.

«Газят сильно по выходным. Похоже, с разрешения руководства города и заводов. Они уезжют в выходные», — предположила Наталия М.

Еще один горожанин назвал выбросы издевательством.

«Глава Росприроднадзора Светлана Радионова спасает медведя с консервой, а на нас чихать хотели», — негодует он.

Возмущены и жители соседнего Салавата.

В сообщении приводится сделанное из Стерлитамака фото «салаватского беспредела».

«Представляете масштаб облака? Наверняка выброс был замечен в космосе Международной космической станцией», — пишет администратор паблика.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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