«Доктор Соль»: Кому из жителей Башкирии полезен, а кому запрещен отдых в Соль-Илецке

Нередко в попытках взять от жизни, а точнее от отдыха все и сразу отдыхающие сгорают под палящим степным солнцем, а ведь у загара в Соль-Илецке тоже есть определенные правила. Загорать лучше в периоды когда солнечный свет относительно (!) безопасен, то есть с 9 до 11 часов утра и с 15 до 18 часов. Обязательно носите головной убор и старайтесь прикрывать нежную кожу плеч и груди даже в «безопасные» часы. И конечно же не забывайте про крема с высоким SPF, чтобы ненароком не навредить себе в процессе лечения. Бывалые туристы в периоды яркого дневного солнца также рекомендуют надевать тонкие батистовые или хлопковые туники. И еще, кристаллики соли на коже работают как маленькие призмы преломляющие свет, так что загорать вы будете мощно, имейте это ввиду. То есть если не хотите сгореть — ополоснитесь после купания в соленой воде. Ах да, жаркие степные ветра могут вызвать солнечный ожог кожи — если с вами приключиться эта беда главное помнить что жиросодержащие крема только усугубят положение. Поможет холодный водный компресс и обильное питье.