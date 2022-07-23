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Жители Башкирии могут выиграть грант на создание искусственного интеллекта

23 июля 04:48
Фото: 1MI
Стартапы на разработку продуктов на основе искусственного интеллекта могут получить граждане, индивидуальные предприниматели и юрлица, представляющие малый бизнес.

Конкурсный отбор проектов «Старт-Искусственный интеллект-1» объявил Фонд содействия инновациям. Гранты до 4 млн руб. предоставляются в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Основная цель конкурса — поддержка технологий, позволяющих имитировать когнитивные функции человека, в том числе самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма.

По словам заместителя гендиректора Фонда содействия инновациям Павла Гудкова, грант фонда — не только возможность получить деньги на стартап, но и десятки российских продуктов на основе искусственного интеллекта, которые могут использоваться для решения повседневных задач — от получения рекомендаций по улучшению состояния здоровья до систем контроля качества деталей и работы станков, мониторинга животноводческих ферм.

Проекты на конкурс можно представить по пяти направлениям: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 29 августа.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает разработку российских цифровых решений во всех сферах жизни, а также поддержку компаний и разработчиков, работающих в этой области.

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