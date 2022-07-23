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В Башкирии водитель иномарки врезался в дерево и погиб

23 июля 13:40
Фото: 1MI
ДТП произошло в Сибае ночью.

22 июля около трёх часов ночи в Сибае на Индустриальном шоссе произошло ДТП с летальным исходом. 34-летний местный житель за рулем «Peugeot 308» врезался в дерево, из-за чего машина вылетела с дороги. В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых двое погибли и еще 12 человек получили травмы. За сутки выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержано 44 нетрезвых водителя.

— Малейшая ошибка водителя может привести к дорожно-транспортному происшествию, — предупреждает Главный государственный инспектор РБ Владимир Севастьянов. — Самое грубое нарушение это управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком состоянии водители не задумываются, что подвергают опасности себя и других участников дорожного движения. Многие водители не придают большого значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге.

#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
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