Жители Башкирии раскритиковали власти после ДТП с Ларгусом на маршруте Акъяр — Уфа

— Даже из Сибая уехать в сторону Уфы Ч/з Зилаир. Утром ходит маленький автобус в виде газели, пока на нем доедешь голова оторвется только до Зилаира. А дальше никакой доезжаешь. Стоимость билета дороже чем на такси. А в больницу приедешь в Уфу заранее, переночевать если нет родственников, в гостинице цены как в Москве. Поэтому люди рискуют своей жизнью, на комфорт. А сделали бы побольше рейсов, да цены приемлемы, люди ездили на общественном транспорте. А то сделали все организации комерчискими и цены бешеные, а людям зарабатывать деньги приходится ездить на вахты на такси, — Валентина Ш.