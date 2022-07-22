Житель Башкирии просит проверить дорогу, на которой пьяный водитель сбил 4 девушек

Житель Башкирии заявил, что проезжая часть в Бакалах, на которой в начале недели пьяный водитель насмерть сбил четырёх девушек, не соответствует «никаким требованиям безопасности». Обращение с просьбой провести инспекцию на месте трагедии житель адресовал Радию Хабирову.
В частности, автор обращения подчеркивает, что вина лежит на водителе, однако нужно «не допустить повторения трагедии и исправить» недочёты на данном участке дороги.
— Хотя бы сделать тротуары, чтобы люди не ходили по обочине, это же очень опасно. Прошу вас помочь в реконструкции дороги. В будущем это может спасти не одну жизнь, считает автор обращения.
Напомним, что жуткое ДТП произошло утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Как выяснили сотрудники ГИБДД по РБ, виновником аварии является 23-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения на Audi A5 насмерть сбил четырех девушек.
Так, ход дела на контроль взял Радий Хабиров, на еженедельном оперативном совещании он заявил, что виновник аварии «понесет наказание. Я землю рыть буду, он понесет наказание». К слову, факту трагедии было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, на личный контроль расследование дела взял глава СКР Александр Бастрыкин.
Местные жители в день трагедии также просили властей обратить внимание на то, что в селах, в том числе и в селе Бакалы, отсутствуют тротуары. Они полагают, что если бы они были, таких трагедий можно было бы избежать. »Достаточно оснований, чтобы появились тротуары? Где ходить пешеходам, что бы было безопасно?», — вопрошала тогда Лейсан С.