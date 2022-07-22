Житель Башкирии просит проверить дорогу, на которой пьяный водитель сбил 4 девушек

Местные жители в день трагедии также просили властей обратить внимание на то, что в селах, в том числе и в селе Бакалы, отсутствуют тротуары. Они полагают, что если бы они были, таких трагедий можно было бы избежать. »Достаточно оснований, чтобы появились тротуары? Где ходить пешеходам, что бы было безопасно?», — вопрошала тогда Лейсан С.