Высокие стандарты: «зеленые» инвестиции «Роснефти» за год составили 55 млрд рублей

«Башнефть» в прошлом году увеличила объем утилизации нефтесодержащих отходов на 26% и обеспечила их переработку в объеме более 196 тыс. тонн. Почти все они были утилизированы собственными силами на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу как наиболее безопасных для окружающей среды. Объем накопленных нефтешламов по итогам года в целом по компании снизился на 11%. Вдобавок «Башнефть» рекультивировала в минувшем году более 16 гектаров земель на территории разработки нефтяных месторождений в Башкортостане.