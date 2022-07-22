Высокие стандарты: «зеленые» инвестиции «Роснефти» за год составили 55 млрд рублей

По итогам прошлого года «Роснефть» инвестировала в природоохранные и природовосстановительные мероприятия около 55 млрд рублей. За каждым мероприятием стоит своя добрая и светлая история.
Вредные выбросы стремятся к минимуму
Так, в 2021 году Компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу был сокращен на 12%, накопленный объем буровых отходов сокращен на 23% за счет переработки около 4,5 млн тонн отходов бурения. Переработано свыше 1,1 млн тонн нефтесодержащих отходов, что более чем на 29% превышает аналогичный показатель 2020 года.
Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана — парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. В дочерних обществах Группы с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами, ведется контроль источников эмиссии метана, дополнительно внедряются методы наземного мониторинга.
Белые медведи и моржи под особым вниманием
«Роснефть» уделяет повышенное внимание, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите таких животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона.
Например, в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на острове Земля Александры в архипелаге Франца-Иосифа, Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены маршрутные и авиационные обследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования в рамках проекта изучения и сохранения биоразнообразия арктических экосистем планируется продолжить летом-осенью 2022 года.
Посадим новые леса и пустим рыб в водоемы
Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Башкортостане, Татарстане, ХМАО-Югре было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.
Особое внимание в «Роснефти» традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние общества в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.
Другим стратегическим приоритетом Компании в соответствии с Целями устойчивого развития ООН является минимизация потребления пресной воды. Этому способствует модернизация инфраструктуры и использование наилучших доступных технологий. В 2021 году Компания продолжила повышать качество отводимых сточных вод благодаря строительству и реконструкции объектов водоочистки, в том числе, за счет выхода реконструированных очистных сооружений на проектную мощность и поддержания эффективности очистки сточных вод на действующих сооружениях.
Помимо этого, в 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель, в том числе свыше 90% — силами собственного экосервиса.
«Евро-6» по правильному курсу
Компания планомерно увеличивает объем производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками «Евро-6». На Рязанской НПК, Саратовском НПЗ и в Уфимской группе НПЗ суммарный выпуск бензина марки Евро-6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами в 2021 году составил 1,46 млн т, что на 12% превышает объемы производства этого продукта в 2020 году. Производство и реализация топлива «Евро 6» позволили снизить общие выбросы серы в атмосферу почти в два раза.
В «Роснефти» ведется большая работа над развитием экологической грамотности и вовлеченности сотрудников и членов их семей в природоохранную деятельность, в том числе проводится разъяснительная работа по формированию представления об ответственном потреблении природных ресурсов. Компания принимает участие в масштабных акциях «Зелёная весна», «Час Земли», «Мы чистим мир» и других.
У «Башнефти» тоже много хороших новостей
Что касается экологической повестки в компании «Башнефть», как в одного из дочерних обществ «Роснефти», то она тоже не отстает от темпа, заданного головным предприятием.
В 2021 году «Башнефть» направила более 6,5 млрд рублей на реализацию проектов по защите окружающей среды — на 16% больше, чем годом ранее. Реализованные мероприятия позволили снизить суммарную нагрузку на атмосферный воздух на 10%. Также инвестиции были направлены на безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов.
В блоке нефтедобычи достигнуто наибольшее снижение воздействия на атмосферный воздух по итогам 2021 года — до 16%. В основном регионе добычи — Башкортостане — обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 97% при нормативе не менее 95%.
Техническое перевооружение уфимского нефтеперерабатывающего комплекса. НПЗ компании позволяет полностью утилизировать сероводородсодержащий газ. Этот побочный продукт выработки экологичных топлив перерабатывается в серу, которая широко применяется в различных отраслях промышленности, а также в качестве основы для производства сельскохозяйственных удобрений.
«Башнефть» в прошлом году увеличила объем утилизации нефтесодержащих отходов на 26% и обеспечила их переработку в объеме более 196 тыс. тонн. Почти все они были утилизированы собственными силами на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу как наиболее безопасных для окружающей среды. Объем накопленных нефтешламов по итогам года в целом по компании снизился на 11%. Вдобавок «Башнефть» рекультивировала в минувшем году более 16 гектаров земель на территории разработки нефтяных месторождений в Башкортостане.
Другое значимое направление в природоохранной деятельности «Башнефти» — защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов. В 2021 году «Башнефть» выпустила более 672 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана и Татарстана, Пермского края, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
В прошлом году Компания провела крупнейшее за последние 20 лет озеленение территорий своего присутствия. Было высажено более 3,6 млн саженцев хвойных пород на площади свыше 900 гектаров. Наиболее масштабное озеленение проведено в Башкортостане: в течение весны-лета 2021 года в 17 районах Республики нефтяники высадили 3,1 млн елей и сосен на площади 722 га.
Экологическая программа всерьез и надолго
Все описанные мероприятия являются составными элементами долгосрочной экологической повестки Компании Роснефть». Для этого были выработаны стратегия «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которую Совет директоров Компании утвердил в конце 2021 года и Концепция экологического развития до 2035 года.
Среди основных приоритетов новой стратегии — снижение углеродного следа. Компания ставит перед собой цель — к 2050 году достичь чистой углеродной нейтральности по выбросам Областей охвата 1 и 2. Стратегия «Роснефть-2030» также формулирует кратко- и среднесрочные горизонты климатической повестки: к 2025 году — сокращение абсолютных выбросов парниковых газов на 5%; к 2030 году — снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%, нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа, снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте «Разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2 — экв./бнэ; к 2035 году — сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25% от 2020 года.
Эти благие цели существуют не только на бумаге, но и, как мы видим, активно воплощаются в жизнь в реальности.