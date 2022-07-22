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В Башкирии транспортная карта «Алга» подорожала почти в два раза

22 июля 06:55
Фото: БРСК
Ее залоговая стоимость выросла с 50 до 90 рублей, следует из приказа Башкирского регистра социальных карт.

Документ опубликован на сайте оператора. В нем говорится, что теперь за транспортную карту придется заплатить 90 рублей против прежних 50. Стоимость подключения виртуальной «Алги» также составляет 90 рублей. Стоимость пластикового брелока — аналога карты — составляет 190 рублей.

Новый тариф начал действовать с 13 июля.

Пользователи соцсетей отмечают сложности с приобретением карты «Алга» в последнее время. Так, она исчезла из почтовых отделений, киосков «Уфа-печати», а также отделений «Сбербанка», пишут жители республики.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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