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В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней

22 июля 12:45
Фото: Управление гражданской защиты
Мужчина провалился в люк, когда собирал малину около своего участка, сообщает Управление гражданской защиты г. Уфы.

В поселке Жилино 56-летний мужчина упал в четырехметровый колодец и уже не смог самостоятельно из него выбраться. По информации Управления гражданской защиты города Уфы, на дне колодца мужчина находился более двух дней.

Согласно предварительной информации, местный житель собирал малину около своего участка, когда наступил на прикрывающую люк фанеру и провалился. Подняли пострадавшего спасатели при треноги и альпинистского снаряжения. После чего мужчина на карете скорой помощи был доставлен в больницу.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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