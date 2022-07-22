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В 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году

22 июля 08:51
Фото: 1MI
14% или 44 человека обратившихся в нынешнем году — пенсионеры, со ссылкой на данные Минтруда сообщает «КП-Уфа».

В министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии изданию «КП-Уфа» привели очень интересные данные о том, как часто жители региона и прочие граждане оказавшиеся без крыши над головой, обращаются за помощью к государству в лице республиканского социального центра, который и предлагает свою помощь лица БОМЖ.

Данные весьма противоречивы. В нынешнем году в указанный социальный центр обратилось 306 человек, а ведь прошла только половина года, в прошлом же 2021 году помощь от властей пытались получить 123 человека. Сложно судить о чем свидетельствует данная статистика — вряд ли количество людей столько существенно возросло, вполне вероятно, что данная категория людей стала осведомленней и попросту стала без опасений обращаться за поддержкой в учреждение.

Известно и сколько пенсионеров было в числе 306 человек, которые в 2022 году обратились в центр за помощью — 44 человека, по сравнению с данными прошлых лет пенсионеров без крыши над головой стало существенно больше.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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