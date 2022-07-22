В 2022 году в Башкирии помощи у власти просили в разы больше бомжей, чем в 2021 году

Данные весьма противоречивы. В нынешнем году в указанный социальный центр обратилось 306 человек, а ведь прошла только половина года, в прошлом же 2021 году помощь от властей пытались получить 123 человека. Сложно судить о чем свидетельствует данная статистика — вряд ли количество людей столько существенно возросло, вполне вероятно, что данная категория людей стала осведомленней и попросту стала без опасений обращаться за поддержкой в учреждение.