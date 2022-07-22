Трутнев: важно ускорить строительство дамбы в Верхоянском районе Якутии

Сейчас ущерб, который причинил паводок, там уже достиг 400 миллионов рублей. Были затоплены порядка 400 частных домовладений, 100 многоэтажек, медицинские и образовательные заведения. Всех несовершеннолетних получилось вовремя эвакуировать. Верхоянск уже освобожден от воды. Городские социально значимые объекты будут восстановлены к началу осени. Наиболее важный вопрос на данный момент: как не допустить нового паводка. Наводнения для ДФО - явление частое. Все бумаги на постройку дамбы в Верхоянском районе подготовили еще в 2018 году. Заявка подана в 2021 году. За год чиновники Росводресурсов ее так и не изучили. Об этом информирует yk24.ru.