Под постом Хабирова о благоустройстве дворов уфимка показала потенциального убийцу

Стоит отметить, что на фото видно, что штукатурка с балконов уже падала и то, что никто не пострадал это лишь счастливая случайность. Однако были случаи падения штукатурки «с последствиями», причем падала она с относительно новых домов. Так в прошлом году в Уфе с фасада многоэтажки обвалилась штукатурка прямо на автомобили и балкон. К счастью тогда никто не пострадал, но стоит ли рисковать — открытый вопрос.