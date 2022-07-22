mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новым главой Кугарчинского района Башкирии стал Марат Искужин

22 июля 15:30
Фото: Администрация Кугарчинского района
Чиновник стал главой администрации района в соответствии с вынесенным сегодня решением Совета Кугарчинского района

Ранее исполнявший обязанности главы администрации Куграчинского района Марат Искужин теперь возглавил район официально. Решение о назначении было принято депутатами совета района сегодня, 22 июля.

Исполняющим обязанности главы Марат Искужин был назначен 29 июня 2022 года. До этого назначения Искужин был руководителем Кугарчинского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Отметим, ранее должность главы местной администрации занимал Гайса Янбаев. В январе чиновник вынужден был покинуть должность в связи со вступлением в силу обвинительного приговора, вынесенного Советским районным судом Уфы. Гайсу Янбаева обвинили в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 26 млн рублей.

В течение нескольких месяцев после отставки Янбаева Кугарчинский район возглавлял Азамат Сайфуллин, ранее занимавший должность заместителя главы района по финансам, экономическому развитию и инвестициям.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48