Из Уфы в Анталью можно улететь двумя новыми рейсами, всего в неделю рейсов будет 22

До турецкого побережья Средиземного моря станет еще проще добраться из Уфы. Уже в ближайший вторник из Уфы начнут четыре раза в неделю выполняться рейсы авиакомпании Corendon Airlines. Boeing 737-800 будет осуществлять рейсы по вторникам, средам, пятницам и по воскресеньям. Вместимость одного боинга — 189 пассажиров.
В начале августа, а именно в первый вторник месяца, из Уфы к турецкому Средиземноморью начнет почти ежедневно — шесть раз в неделю летать авиакомпания Southwind. Обслуживать рейсы будут Airbus A321, которые вмещают 220 пассажиров.
Таким образом, количество рейсов из Уфы в Анталью в текущем турсезоне увеличится до 22 в неделю.
В начале лета Mkset публиковал крик души жителя Башкирии в котором он обращался к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой, граничащей с требованием — вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию. Мужчина сетовал на то, что раньше их было достаточно, но после пандемии некоторые прямые рейсы, в частности речь шла об авиакомпании Turkish Airlines, которая раньше осуществляла рейсы из Уфы и в Стамбул и в Анталью.
Как можно заметить количество прямых рейсов, пусть и не этой авиакомпании с начала лета действительно существенно возросло. По данным аэропорта только из Уфы в Анталью в нынешнем сезоне рейсы будут осуществляться 22 раза в неделю.