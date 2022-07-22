Евгений Рылов рассказал об отношении к своим олимпийским наградам

Добавим, Рылов дважды взял олимпийское золото в Токио в 2021 году, однако затем попал под международные санкции Международной федерации плавания. Сначала организация отстранила всех россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой, а затем дополнительно дисквалифицировала конкретно Рылова за его участие в концерте в московских «Лужниках», где он со сцены публично поддержал президента России Владимира Путина, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на телеканал «Матч ТВ».