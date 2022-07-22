БашРТС не смог отменить решение суда о перерасчете за отопление жителям Уфы

Как сообщал Mkset, в мае в БашРТС выставили уфимцам огромные счета за услуги. Как выяснилось, суммы были начислены за декабрь 2020 года. Произошедший тогда резкий рост платы за тепло вызвал возмущение жителей Башкирии. На ситуацию отреагировал даже глава региона Радий Хабиров. После этого компания сделала перерасчет тем клиентам, плата которых увеличилась заметнее всего (на 42% и более). В текущем году БашРТС завершили проверку начислений. Компания сообщила, что нарушений в расчетах не выявлено, поэтому жителям придется вернуть суммы, которые им пересчитывали в 2021 году.