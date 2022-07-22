БашРТС не смог отменить решение суда о перерасчете за отопление жителям Уфы

Компания пыталась обжаловать вердикты Орджоникидзевского районного суда Уфы и Верховного суда Башкирии, обязавших ее вернуть переплату за тепло собственникам квартир в 24 домах в Кировском, Октябрьском, Советском, Калининском и Орджоникидзевском районах.
Иск к ресурсоснабжающей организации в начале прошлого года подала прокуратура, в которую поступали многочисленные жалобы жителей на рост платы за тепло. Тогда в надзорном ведомстве выяснили, что «БашРТС» в некоторые дни декабря 2020 года завышало температуру подаваемой в трубопровод воды, а в определенные дни вода была холоднее, чем предусмотрено нормативами.
«Ресурсоснабжающая организация грубо нарушила условия договоров теплоснабжения, повлекшие предоставление жильцам многоквартирных домов некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление», — сообщили в прокуратуре. В контролирующем ведомстве пришли к выводу, что, поскольку теплоснабжение осуществлялось с нарушениями условий договора, жильцы имели право на снижение платы за услугу.
Шестой кассационной суд общей юрисдикции утвердил решения судов первой и второй инстанций, а жалобу ответчика оставил без удовлетворения.
Сумма, на которую могли претендовать собственники квартир, в решениях суда не указывалась, однако, независимый эксперт в разговоре с Mkset приблизительно оценил ее в 1,5 млн рублей.
Как сообщал Mkset, в мае в БашРТС выставили уфимцам огромные счета за услуги. Как выяснилось, суммы были начислены за декабрь 2020 года. Произошедший тогда резкий рост платы за тепло вызвал возмущение жителей Башкирии. На ситуацию отреагировал даже глава региона Радий Хабиров. После этого компания сделала перерасчет тем клиентам, плата которых увеличилась заметнее всего (на 42% и более). В текущем году БашРТС завершили проверку начислений. Компания сообщила, что нарушений в расчетах не выявлено, поэтому жителям придется вернуть суммы, которые им пересчитывали в 2021 году.