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Власти Уфы объявили конкурс по отбору перевозчиков на четырех автобусных маршрутах

21 июля 11:36
Фото: 1MI
Победитель конкурса будет осуществлять перевозки по четырем автобусным маршрутам в течение пяти лет. Соответствующая документация была опубликована на сайте мэрии.

Власти Уфы объявили открытый конкурс по отбору перевозчиков на автобусные маршруты № 217 «Монтажников — Торговый комплекс «Центральный», № 246 «Монумент Дружбы — Микрорайон Мечта», № 278 «Улица Рощинская (поселок Нагаево) — Больница № 21» и № 297 «Микрорайон «Сосны» — ЖК «8-е Марта» — Улица им. города Галле — ЖК «8-е Марта» — Микрорайон «Сосны».

Так, согласно конкурсной документации по отбору перевозчиков, на муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам предполагаются автобусы малого класса, а максимальное количество транспорта на линии должно составлять от 4 до 8.

Свидетельства на осуществление перевозок победитель открытого конкурса получит на пять лет. Заявки на участие Управление транспорта и связи мэрии Уфы принимае до 17 августа, итоги будут подвержены 26 сентября.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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