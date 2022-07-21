В список "20 главных событий России за 20 лет" включили рост доходов россиян

К примеру, в 2000 году только у 24 семей из 100 было два телевизора в доме, а в 2020-м уже у 90 семей из 100. В 2000 году автомобиль был только у 25 процентов семей, а сейчас личное транспортное средство есть у каждой второй семьи. Также в 2000 году большой роскошью были посудомоечные машины и мобильные телефоны, а сейчас посудомойки есть практически в каждом 10-м доме, а смартфон почти у каждого гражданина. Аналогичные изменения произошли и с недвижимостью. В 2000 году в стране насчитывалось 2,8 млрд квадратных метров жилья, в 2020-м уже 3,9 млрд квадратных метров. Объясняется такая динамика спросом, который обусловлен увеличением доходов граждан.