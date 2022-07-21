В список "20 главных событий России за 20 лет" включили рост доходов россиян

По сообщению издания newsnn.ru, социологи, журналисты и политические аналитики проводят исследование, целью которого является определение наиболее значимых событий в современной истории РФ, которые повлияли на молодое поколение. Опрос проводится среди участников фокус-групп, в которые входят жители разных российских регионов в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.
В девяностые годы ХХ века экономика России переживала сложные времена. В это время сильно упал уровень жизни россиян. Заводы прекратили свою работу, работникам не выплачивалась заработная плата. Люди выживали за счет непостоянных заработков и питались тем, что выращивали на приусадебных участках. Ситуация начала меняться с началом 2000-х годов. Экономика начала восстанавливаться двадцать два года назад.
Доходы граждан России стали расти вместе с восстановлением экономики государства. Данные Росстата говорят о том, что до 2008 года ежегодный рост доходов россиян составлял в среднем двенадцать процентов. Развитие замедлилось с наступлением мирового финансового кризиса, но на протяжении еще нескольких лет рост доходов граждан оставался положительным. Ежегодно россияне получали солидную надбавку к своему доходу, а за двадцать лет накопили значительный объем имущества.
К примеру, в 2000 году только у 24 семей из 100 было два телевизора в доме, а в 2020-м уже у 90 семей из 100. В 2000 году автомобиль был только у 25 процентов семей, а сейчас личное транспортное средство есть у каждой второй семьи. Также в 2000 году большой роскошью были посудомоечные машины и мобильные телефоны, а сейчас посудомойки есть практически в каждом 10-м доме, а смартфон почти у каждого гражданина. Аналогичные изменения произошли и с недвижимостью. В 2000 году в стране насчитывалось 2,8 млрд квадратных метров жилья, в 2020-м уже 3,9 млрд квадратных метров. Объясняется такая динамика спросом, который обусловлен увеличением доходов граждан.
Еще одним значимым показателем является отношение заработной платы к прожиточному минимуму. За прошедшие двадцать лет показатель был положительным. В 2000 году на заработную плату среднестатистического россиянина мог прожить только он сам, а в 2020 году средней заработной платы хватает на проживание семьи из четырех человек.
С ростом доходов тесно связан показатель безработицы. В 2000 году количество безработных составляло 10,6 процента граждан. Тогда каждый десятый россиянин не мог трудоустроиться. По официальным данным, работы не было у 7,7 миллиона человек. К 2014 году данный показатель снизился до 5,2 процента, или 3,9 миллиона граждан.
Самым значимым результатом этих процессов стало увеличение продолжительности жизни. Благодаря развитию спорта, здравоохранения, улучшению жилищных условий, качества питания и доступу к высококвалифицированной медицине показатель за двадцать лет с 65,3 года повысился до 74,2.