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В Ростуризме готовы расширить субсидирование авиаперелетов

21 июля 08:40
Фото: pxhere.com
Представитель Ростуризма рассказал журналистам о том, что туроператоры смогут выкупать целые блоки мест на регулярные авиарейсы и поезда по льготным тарифам. Пока это возможно только для чартерных рейсов.

Источник iz.ru уверен, что примерно через месяц в постановление о субсидировании чартерных рейсов будут внесены необходимые правки. При этом представители бизнес-сообщества выразили надежду на принятие этих поправок.

Глава совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин заявил, что расширение программы субсидирования может снизить цены туров в РФ вдвое.

В качестве примера он привел путешествие в Петропавловск-Камчатский. После запуска субсидируемых чартеров тур туда можно купить за 48 000 рублей. В него входят билеты, проживание, питание и определенные экскурсии. Ранее на эту сумму нельзя было даже купить билеты в оба конца.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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