В Ростуризме готовы расширить субсидирование авиаперелетов

В качестве примера он привел путешествие в Петропавловск-Камчатский. После запуска субсидируемых чартеров тур туда можно купить за 48 000 рублей. В него входят билеты, проживание, питание и определенные экскурсии. Ранее на эту сумму нельзя было даже купить билеты в оба конца.