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В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града сгубивших посевы

21 июля 10:53
Фото: https://vk.com/id562082149
Тем, чей урожай побил крупный град необходимо обратиться надо сообщить о размере градин, уточнили в МЧС по Башкирии 21 июля.

В Куюргазинском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за капризов погоды, а точнее из-за сильных ливней и крупного града, что причисляется к опасным метеорологическим явлениям. Глава администрации района подписал соответствующее постановление вчера, 20 июля.

На сегодняшний день град и ливни уже успели нанести серьезные повреждения сельскохозяйственным насаждениям, но есть риск и того, что крупный град может также нанести ущерб зданиям, автомобилям и в особенности строениям в духе дачных домов.

Введенный в Куюргазинском районе режим местного ЧС действует для следующих сельских поселений: Свободинский, Шабагишский и Ленинский.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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