В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града сгубивших посевы

В Куюргазинском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за капризов погоды, а точнее из-за сильных ливней и крупного града, что причисляется к опасным метеорологическим явлениям. Глава администрации района подписал соответствующее постановление вчера, 20 июля.
На сегодняшний день град и ливни уже успели нанести серьезные повреждения сельскохозяйственным насаждениям, но есть риск и того, что крупный град может также нанести ущерб зданиям, автомобилям и в особенности строениям в духе дачных домов.
Введенный в Куюргазинском районе режим местного ЧС действует для следующих сельских поселений: Свободинский, Шабагишский и Ленинский.