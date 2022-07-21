В Башкирии убили инвалида II группы, а после отрубили ноги, чтобы легче спрятать тело

В Башкирии оперативно установили подозреваемого в страшном убийстве инвалида второй группы в Зианчуринском районе. 19 июля в полицию обратился брат убитого – тот пропал. Жил он один и два дня не выходил на связь с близкими. На месте полиция обнаружила не только следы крови, но и ноги мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “убийство”.
Тело убитого мужчины оперативно нашли в в кустах менее чем в 100 метрах от дома, где и произошло убийство. выяснилось, что подозреваемый 31-летний мужчина пришел в гости к будущей жертве вместе с соседом, а когда сосед ушел повздорил с хозяином дома и в ходе ссоры около 10 раз ударил его по голове куском оконной рамы, а также ударил свою жертву обухом топора.
Тело 57-летнего мужчины подозреваемый решил спрятать и “для удобства переноски тела” отделил ноги от тела. тело он спрятал в кустах, где его и нашли правоохранители. Отрезанные ноги он и вовсе оставил в тазу рядом с домом, лишь прикрыв их ведром. После чего мужчина пришел к тому самому соседу и как ни в чем не бывало уехал с ним в село Исянгулово.
С подозреваемым мужчиной работают следователи в то время как тело его жертвы направлено на судмедэкспертизу. А пока следствие и криминалисты собирают доказательства по делу решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.