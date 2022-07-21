В Башкирии спрос на неипотечные сделки в офисах Сбера увеличился на 44%

«Сделка с недвижимостью – непростая процедура, в которой много нюансов. Контроль над ними на всех этапах может взять на себя Сбер. У нас есть много инструментов, которые позволяют решить непростые задачи, например, для надежной передачи денег продавцу можно воспользоваться «Сервисом безопасных расчётов» Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё».