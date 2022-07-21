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В Башкирии спрос на неипотечные сделки в офисах Сбера увеличился на 44%

21 июля 11:00
Фото: sberbank.ru
Более 2200 неипотечных сделок за 6 месяцев текущего года проведено в офисах Сбербанка на территории Республики Башкортостан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 44%.

Неипотечные сделки — это сделки без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги. Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение Сбербанка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Сделка с недвижимостью – непростая процедура, в которой много нюансов. Контроль над ними на всех этапах может взять на себя Сбер. У нас есть много инструментов, которые позволяют решить непростые задачи, например, для надежной передачи денег продавцу можно воспользоваться «Сервисом безопасных расчётов» Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё».

По закону сделку купли-продажи нужно зарегистрировать в Росреестре. «Сервис электронной регистрации» Домклик ускорит процедуру регистрации и позволит зарегистрировать жильё без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут всем участникам сделки по электронной почте. В июне 2022 года более 70% неипотечных сделок в Сбере прошли с использованием сервиса электронной регистрации.

#Новости#Татьяна Майорова,#Экономика
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