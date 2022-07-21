На воздушных воротах Уфы появилось граффити площадью 1000 квадратных метров

В уфимском аэропорту на здании ангара Ту-154 появилось граффити площадью в одну тысячу квадратных метров. Как уточняет пресс-служба аэропорта, изображение посвящено званию «Города трудовой доблести». Напомним, что данное звание Уфа получила еще в 2020 году.