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На воздушных воротах Уфы появилось граффити площадью 1000 квадратных метров

21 июля 14:17
Фото: пресс-служба Уфимского аэропорта
Граффити было посвящено присвоению Уфе статуса «Город трудовой доблести».

В уфимском аэропорту на здании ангара Ту-154 появилось граффити площадью в одну тысячу квадратных метров. Как уточняет пресс-служба аэропорта, изображение посвящено званию «Города трудовой доблести». Напомним, что данное звание Уфа получила еще в 2020 году.

Граффити создавалось шесть дней, а для нанесения изображения потребовалось 80 литров краски. Так, художники нарисовали военные самолеты времен ВОВ и надпись «Уфа — город-герой труда». Увидеть изображение своими глазами можно со стороны привокзальной площади перрона.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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