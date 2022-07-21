МТС поможет бизнесу Башкортостана проводить вебинары и виртуальные мероприятия

Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.