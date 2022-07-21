Издевательство над психикой: в Стерлитамаке оповещают об утонувших в тихий час

«Живем на [улице] Мира, ну нет сил уже терпеть, в час ребенок засыпает, да не только у меня, у знакомых здесь у многих тоже в это время дети спят, в детском саду точно до 15:30 тихий час. Которую неделю, ежедневно в 14:00 включают оповещение ну можно же это сделать до 13:00 и после 15:00», — написала она.