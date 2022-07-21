Что на самом деле происходит с морепродуктами в России — мнение экспертов

В этом году зародившаяся еще в СССР традиция «рыбного дня» празднует свой юбилей — 90 лет. Интересно, что раньше гражданам советского союза приходилось нехватку мяса рыбой, крабами и чёрной икрой. Однако на сегодняшний день всё изменилось. О том, происходит с морепродуктами в России и можно ли где-то найти хорошую рыбу по адекватной цене рассказывают «Новые известия».
Так, согласно данным, опубликованным Agro & Food Communications, в период с февраля по июнь этого года цены на атлантическую сёмгу выросли с 900-950 рублей за 1 кг до 2 тысяч. В несколько раз выросла в цене форель, подорожавшая с 550 рублей до 1700 рублей. Даже отечественный мурманский лосось вырос в цене в 2,1 раза — до 1800 руб. за 1 кг.
Причиной тому послужило полное прекращение поставок рыбы в Россию со стороны Фарерских островов и сильное сокращение поставок из Чили. Именно на эти страны приходилось порядка приходилось 80% от всего потребления лосося в России. Из числа традиционных деликатесов на новогоднем столе россиян может пропасть красная икра. На это может повлиять введённое ранее ограничение по вывозу икры из дальневосточного региона. Так, с ноября 2022 года можно будет перевозить не более 10 кг икры лососёвых рыб «непромышленного изготовления» (без упаковки и маркировки) на одного человека. По оценке Россельхознадзора таким способом ежегодно вывозят более 500 тонн икры.
Стоит отметить, что цены выросли не только на конвенционально элитные виды рыбы, но и на традиционно дешёвые виды. Так, например, согласно статистике, стоимость килограмма трески в среднем составляет порядка 225 рублей за килограмм. Дешевле форели, но всё же для многих россиян сумма весьма внушительная.
Отрасль развивается уже не первый год. На данный момент реализуется уже второй этап программы, по которой квоты на промышленный вылов рыбы выдаются взамен обязательств по строительству рыбоперерабатывающих заводов. Изначально программа должна была решить проблему излишнего экспорта рыбы, которая с Дальнего Востока уходила в Китай, там морозилась и перерабатывалась, и уже в таком виде возвращалась в Россию с большой наценкой, но план так и не был реализован в полной мере. Сообщается, что на данный момент 14 дальневосточных рыбоперерабатывающих предприятий обеспечены собственным сырьём только на 37,5%, хотя требования инвестиционных квот подразумевают загрузку завода продукцией инвестора на 70%.
Свои коррективы в программу не внесли даже закрытие китайских портов под предлогом ковидной безопасности. Так, Только в первом полугодии 2022 года железнодорожный экспорт из Приморского края составил 90,2 тыс. тонн рыбы. Ещё остался реэкспорт морепродуктов в КНР через Южную Корею — в прошлом году отгрузки в корейские порты выросли на 72% до 750 тыс. тонн.
Причиной всему этому тот факт, что осуществлять отправки с страны Азии — просто и выгодно, а вот в центральные регионы России — дорого и сложно. При этом, по данным Ассоциации добытчиков минтая, только по итогам прошлого года килограмм рыбы стоил 12-13 рублей, а в этом — уже 25-27 рублей. Отметим, что это цены до начала спецоперации. Государственные субсидии же составляют всего 6 рублей. Получается, что только транспортные расходы производителей выросли в 1,6 раза. Такая экономика мало кому.
В прошлом году перевозка 1 кг рыбы по данным Ассоциации добытчиков минтая стоила 12-13 рублей, а в этом — уже 25-27 рублей. Это цены до начала спецоперации. А субсидия государства на перевозку составляет всего лишь 6 рублей. Получается, что только транспортные расходы производителей выросли в 1,6 раза.
Примечательно, что на территории России действует четкое разделение по видам морской фауны, которую разводят в том или ином регионе. Так, до 90% лосося в России выращивают в Мурманске. Форель производится в Карелии, где садки для разведения ставят в местных озёрах, хозяйства по разведению осетровых сосредоточены в Астраханской области.
В рыбном хозяйстве есть строгая географическая привязка. 90% лосося в России выращивают в Мурманске, на форели специализируется Карелия — садки для разведения ставят в местных озёрах. Осетровых разводят в Астраханской области, а морских гребешков — в Приморском крае. Большинство рыбных ферм основаны на естественных водоёмах. Большие искусственные резервуары — слишком сложное и дорогое удовольствие. Расходы на содержание рыбы и так высоки.
По словам руководителя Карельского союза форелеводов Андрея Коледы, 90% кормов в регионе — импортные, и сейчас приходится искать альтернативные пути поставок. Естественно, из-за таких логистических трудностей сильно возрастает цена. При этом отечественный корм сильно уступает по качеству и больше загрязняет окружающую среду.
Крабовое мясо, по мнению экспертов, могло бы стать привычным блюдом на столе россиян. Связано это с переизбытком популяции членистоногих в России и мире. Так, эксперимент по заселению Баренцева моря камчатским крабом эксперты считают более, чем удачным. По мнению партнёра Strategy Partners Инны Гольфанд, уже доходит даже до нарушения баланса в экосистеме Баренцева моря.
Несмотря на стремительный рост популяции краба у берегов Мурманской области, до недавнего времени вылов краба частными рыбаками находился под строгим запретом. В прошлом году ситуация изменилась и любительский вылов краба разрешили, однако в этом отношении был введён ряд ограничений, согласно которому разрешено вылавливать только один экземпляр камчатского краба в день, которым ещё и нельзя распоряжаться в коммерческих целях.
Для большинства россиян черная икра считается элитным деликатесом и атрибутом роскошного образа жизни. Что при учёте цен на неё совсем неудивительно — паюсная черная икра — от 40 тыс. рублей, икра севрюги — от 100 тыс. рублей, икра белуги — от 150 тыс. рублей.
При этом почти треть черной икры на территории России — зарубежного производства. Причём продаётся такая икра зачастую в привычных банках, и на них может быть указан отечественный производитель, который просто расфасовывает её. Так, только в прошлом году российские компании произвели 60 тонн чёрной икры, экспортировали из них 5 тонн, а завезли (в основном из Китая) 24,1 тонн. 30,5% черной икры в России — это импорт.
Уникальная ситуация: цены на товар космические, но желающих заниматься производством нет. Эксперты считают, что просто ещё не пришло время для отечественных осетровых ферм. Более того, предприниматели, которые в будущем захотят заняться этим бизнесом, должны быть готовы к высокому уровню конкуренции с китайскими производителями, а также зависимостью от иностранного оборудования, технологий и корма.