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Жители Уфы смогут увидеть в небе Международную космическую станцию

20 июля 03:33
Фото: 1MI
Наблюдать за Международной космической станцией можно будет с 20 по 28 июля.

Следующие семь дней жители Уфы смогут наблюдать за Международной космической станцией. Как утоняет Уфимский планетарий, заметить станцию в небе над городом можно будет невооруженным взглядом, однако для лучшее обзора вести наблюдение следует в бинокль.

Фото: ufaplanetarium.ru

Так, 20 июля в 23:13:56 на западе-юго-западе на высоте 10 градусов над горизонтом будет заметна яркая быстродвижущаяся звезда — Международная космическая станция. в 23:17:11 станция будет на юге на высоте 50 градусов над горизонтом, а в 23:20:27 на востоке-юго-востоке на высоте 10 градусов над горизонтом она уже войдет в земную тень.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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