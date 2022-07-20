Жители Башкирии перестают отдыхать «дикарями»

Туристический сезон 2022 года стал сложным для россиян не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами, но и из-за проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Башкирии, в которых количество транзакций в июне 2022 года увеличилось на 63%, а средний чек – на 6% по сравнению с июнем 2021 года.