За торговым центром «Мега» в Уфе появится новый микрорайон

За торговым центром «Мега» в Уфе, где располагается жилой комплекс «Цветы Башкирии», будут построены новые жилые районы со школами и детскими садами. В частности, речь идет о территории в 545,9 га в Кировском районе Уфы и Уфимском районе. Согласно приказу республиканского Минстроя территория будет разделена на два района.
Первый район будет состоять из шести микрорайонов. Так, в первом намерены возвести многоквартирные дома, школу на 1650 мест, два детских сада на 180 и 160 мест, а также спортивную школу, многофункциональный комплекс и открытые автостоянки.
В планировке второго микрорайона также предусматривается возведение МКД средней этажности, двух детских садов уже на 165 и 195 мест, детской поликлиники, общественного центра, многофункционального комплекса и торгового центра.
В третьем микрорайоне планируют разместить транспортно-пересадочный узел «Автовокзал „Мега“» и открытые автостоянки.
В четвертом — построят закрытые очистные сооружения, районную котельную, административные корпуса, здание управляющей компании, производственно-складской комплекс, гипермаркет, ФОК, многоквартирные дома средней этажности.
В пятом — садовый рынок, а на территории последнего шестого микрорайона возводится Уфимский хоспис, кроме того, в проекте планировки предусмотрено обустройство парка, сохранение существующей лесопосадки, возведение нового торгового центра, школы на 1650 мест и автостоянки.
Второй район будет разделено только на два микрорайона, в которых будут размещены МКД средней этажности, школы на 1 720 учеников, четыре детских сада на 160-18 мест, общественный центр с многоуровневым паркингом, поликлиники, открытые автостоянки. Подчеркивается, что в седьмом микрорайоне будет размещена разворотная площадка для общественного транспорта, также в часть территории микрорайона входят индивидуальное жилое строительство и участки под личное подсобное хозяйство.