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За торговым центром «Мега» в Уфе появится новый микрорайон

20 июля 10:53
Фото: 1MI
Речь идет о территории, на которой располагается жилой комплекс «Цветы Башкирии». Соответствующий приказ был опубликован на сайте Минстроя Башкирии.

За торговым центром «Мега» в Уфе, где располагается жилой комплекс «Цветы Башкирии», будут построены новые жилые районы со школами и детскими садами. В частности, речь идет о территории в 545,9 га в Кировском районе Уфы и Уфимском районе. Согласно приказу республиканского Минстроя территория будет разделена на два района.

Месторасположения нового микрорайона за ТЦ "Мега".
Фото: скриншот документа

Первый район будет состоять из шести микрорайонов. Так, в первом намерены возвести многоквартирные дома, школу на 1650 мест, два детских сада на 180 и 160 мест, а также спортивную школу, многофункциональный комплекс и открытые автостоянки.

В планировке второго микрорайона также предусматривается возведение МКД средней этажности, двух детских садов уже на 165 и 195 мест, детской поликлиники, общественного центра, многофункционального комплекса и торгового центра.

В третьем микрорайоне планируют разместить транспортно-пересадочный узел «Автовокзал „Мега“» и открытые автостоянки.

В четвертом — построят закрытые очистные сооружения, районную котельную, административные корпуса, здание управляющей компании, производственно-складской комплекс, гипермаркет, ФОК, многоквартирные дома средней этажности.

В пятом — садовый рынок, а на территории последнего шестого микрорайона возводится Уфимский хоспис, кроме того, в проекте планировки предусмотрено обустройство парка, сохранение существующей лесопосадки, возведение нового торгового центра, школы на 1650 мест и автостоянки.

Проект планировки первого района.
Фото: Скриншот с документа

Второй район будет разделено только на два микрорайона, в которых будут размещены МКД средней этажности, школы на 1 720 учеников, четыре детских сада на 160-18 мест, общественный центр с многоуровневым паркингом, поликлиники, открытые автостоянки. Подчеркивается, что в седьмом микрорайоне будет размещена разворотная площадка для общественного транспорта, также в часть территории микрорайона входят индивидуальное жилое строительство и участки под личное подсобное хозяйство.

Проект планировки второго района.
Фото: Скриншот с документа

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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