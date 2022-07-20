Врач предупредила россиян о последствиях встреч с ядовитой медузой

Эксперт также пояснила, какие методы борьбы с химическими ожогами действенны, а какие бессмысленны. В первую очередь, нужно удалить яд с кожи, отметила она. Проще всего воспользоваться мылом, которое является щелочной средой и прекрасно удаляет яд с пострадавшего места. При этом обязательно следует пропить антиаллергические препараты, хотя бы в течение нескольких дней.