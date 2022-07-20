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В Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в спецоперации Арутром Саяповым

20 июля 05:48
Фото: Олег Голов/VK.com
О гибели уроженца Благовещенского района сообщил глава местной администрации Олег Голов

В Благовещенском районе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на территории Украины 25-летним Арутром Саяповым. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава местной администрации Олег Голов.

Сообщается, что Артур Саяпов — уроженец села Ильина Поляна, окончил УГАТУ, будучи выпускником военной кафедры молодой человек впоследствии решил связать свою жизнь со службой.

По словам Олега Голова, Артур Саяпов был настоящим героем и замечательным парнем, душой болевшим за российскую армию. Чиновник также выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Артур Саяпов навсегда останется достойным примером доблести и чести.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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