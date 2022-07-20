В Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в спецоперации Арутром Саяповым

В Благовещенском районе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на территории Украины 25-летним Арутром Саяповым. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава местной администрации Олег Голов.
Сообщается, что Артур Саяпов — уроженец села Ильина Поляна, окончил УГАТУ, будучи выпускником военной кафедры молодой человек впоследствии решил связать свою жизнь со службой.
По словам Олега Голова, Артур Саяпов был настоящим героем и замечательным парнем, душой болевшим за российскую армию. Чиновник также выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Артур Саяпов навсегда останется достойным примером доблести и чести.