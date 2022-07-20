Суд признал законным статус иноагента уфимского журналиста Артура Асафьева

— До 16 сентября текущего года действует участие России в конвенции (Европейской конвенции по правам человека — прим. ред.). Все нарушения произошедшие в этот период также входят в юрисдикцию ЕСПЧ. ЕСПЧ не может ничего отменять, он только признает были ли нарушения прав по конвенции. Если были, то они автоматически присуждают компенсацию морального вреда, юрист Алексей Захаров.