Издание newsnn.ru пишет, что в его рамках социологи, журналисты и политические аналитики проводят опрос среди участников фокус-групп по всей стране в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. Целью опроса является определение событий в современной истории государства, которые оказали наибольшее влияние на молодое поколение.
«У России есть только два союзника - её армия и флот» - эту фразу еще в девятнадцатом веке сказал император Александр Третий, и сейчас она не потеряла свою актуальность. В двадцать первом веке Россию окружили недружественные страны, и военная мощь страны является гарантией ее целостности и безопасности.
После развала Советского Союза России досталась огромная, но устаревшая советская армия. В девяностые годы прошлого века армия, как и вся страна, выживала. Офицерам платили мизерную заработную плату, и они бежали со службы в поисках более достойного заработка. В армии процветала дедовщина, а получение повестки в семьях воспринималось как трагедия и ассоциировалось с риском для здоровья. Однако за последние двадцать лет ситуация в корне изменилась. Армия России значительно трансформировалась, несмотря на то, что путь был сложный.
Во-первых, значительно изменили принцип набора армии. Срок службы по призыву сократили до 1 года, а количество призывников снизилось в пользу контрактников. Такой принцип гарантирует, что в войска будут поступать мотивированные и подготовленные военные. Сейчас количество призывников составляет меньше одной трети.
Во-вторых, изменилось обеспечение армии. Если раньше солдаты служили за еду, то сейчас они получают достойную оплату, позволяющую создавать семьи и растить детей. Также сейчас у военных есть различные льготы: военная ипотека, жилищные сертификаты, ранний выход на пенсию и достойное обеспечение по окончании службы. Сегодня армия рассматривается как социальный лифт и возможность обеспечить достойную жизнь своей семье, служа Родине.
В-третьих, армия прошла глубокую модернизацию вооружения. Была создана новая армия, которая отвечает вызовам современной технологичной и гибридной войны.