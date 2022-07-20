Смертельно опасно: после гибели в ДТП четырех девушек жители Башкирии просят тротуары

Как сообщалось ранее, авария, в которой погибли четыре девушки в возрасте от 16 до 19 лет, произошла рано утром в понедельник, 18 июля, на объездной дороге в селе Бакалы. Виновник — 23-летний водитель Audi A5 — двигался со скоростью около 110 км/ч, а кроме того был пьян. Все четыре подруги умерли от травм до прибытия скорой помощи. Водителя заключили под стражу. Местные жители считают, что пешеходам в селах приходится передвигаться по обочинам проезжей части. Если бы на дорогах были тротуары, многих жертв удалось бы избежать, считают они.