«Шансов нет»: сердце девочки, чей отец погиб в ДТП в Башкирии, бьется, но «мозг умер»

Родственник семьи сообщил Горобзору, что сотрудники ГИБДД рассказали о ряде странностей в данном ДТП, исходя из которых собеседник издания и предположил, что мужчина либо мог быть ослеплен солнечным светом либо же ему стало плохо — все потому, что на дороге не было никаких следов торможения. Косвенным подтверждением этой информации является видеозапись на которой Ларгус не снижая скорости «заезжает» под самосвал.