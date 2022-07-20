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Мэром Сибая официально назначен Азамат Юлдашбаев

20 июля 13:02
Фото: vk.com Азамат Юлдашбаев
В должности нового мэра утвердили депутаты местного горсовета сегодня, 20 июля.

Мэром города Сибай в Башкирии теперь официально стал Азамат Юлдашбаев, который с 25 июня исполнял мэрские обязанности после того как его предшественник Рустем Афзалов в апреле получил повышение и стал министром предпринимательства и туризма Башкирии.

До того как Юлдашбаев стал исполнять обязанности мэра Сибая он трудился заместителем мэра Сибая Рустема Афзалова и курировал вопросы промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ.

Азамат Юлдашбаев уроженец Баймакского района Башкирии, а в Сибае живет и трудится уже долгие годы. Примечательно, что за плечами у Юлдашбаева весьма разнообразный трудовой опыт. Он начинал свою карьеру в должности учителя физкультуры в обычной школе, был таможенником, занимал пост главы Сибайского почтамта и возглавлял Сибайский центр соцподдержки граждан. После этого пути он ппал в администрацию города Сибай.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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