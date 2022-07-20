Мэром Сибая официально назначен Азамат Юлдашбаев

Азамат Юлдашбаев уроженец Баймакского района Башкирии, а в Сибае живет и трудится уже долгие годы. Примечательно, что за плечами у Юлдашбаева весьма разнообразный трудовой опыт. Он начинал свою карьеру в должности учителя физкультуры в обычной школе, был таможенником, занимал пост главы Сибайского почтамта и возглавлял Сибайский центр соцподдержки граждан. После этого пути он ппал в администрацию города Сибай.