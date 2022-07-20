Как прошел первый месяц курортного сезона в Соль-Илецке, которого могло бы и не быть

Так летом 2022 года вход на озера на одного человека обойдется в 300 рублей. Дети до семи лет смогут пройти к озерам бесплатно. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться шезлонгами, установленными на пляже, количество которых обещали увеличить до пяти тысяч, а число зонтов — до трех тысяч. от себя добавим, что вход на курорт — разовый, так что снаряжаться на соленые озера надо основательно, с многочисленным провиантом на территорию курорта гостя не пустят, так что бюджет стоит рассчитывать с учетов аппетита отдыхающих. О том что есть беспокоиться не стоит — на курорте полно кафе и точек, где можно приобрести самсу или пирожок.