ИРИ включил пандемию коронавируса в список “20 главных событий России за 20 лет”

Но главными героями в период пандемии коронавируса стали врачи и другие медицинские работники. Именно они вынесли страну из-под удара коронавируса, работая сутками на вызовах и в красных зонах, без выходных и отпусков, с риском для здоровья и жизни. По статистике, Россия занимала четвертую строчку в мире по числу инфицированных, однако летальность в нашей стране была на 110-м месте. А это говорит о высокой эффективности системы выявления зараженных и титанической работе по лечению больных с COVID-19.