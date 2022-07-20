Хабирова попросили напомнить Путину о командировочных в размере 100 рублей в сутки

Автор обращения понимает, что такую норму установило не его начальства и полагает, что в 2002 году на 100 рублей действительно можно было приобрести провиант, сегодня же по словам автора обращения на эту сумму можно купить только минералку и булку, что «очень грустно и печально». Также возмутился автор и тем, что на жилье выделяется 12 рублей.