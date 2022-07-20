БНА «Траст» оспорил долг по векселю у бывшего владельца ГК «Здоровая ферма»

Поручительства в размере 156 млн руб. со стороны АО «Уралбройлер», 123 млн руб. от АО «Птицефабрика Комсомольская» и 134 млн руб. от ООО «Уральская мясная компания» были выданы в 2015 году, непосредственно перед тем как Олег Колесников продал «Здоровую ферму» в интересах структур ликвидированного Бинбанка. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, обязательства по указанным векселям никогда не отражались в учете ГК «Здоровая ферма» и были подготовлены в целях формирования искусственной задолженности.