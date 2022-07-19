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В сети появилось видео с места аварии на трассе Уфа-Оренбург, где погибли 4 человека

19 июля 10:40
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Видео, снятое сегодня очевидцами страшной аварии, публикует канал UTV

Видеозапись с места ДТП, унёсшего сегодня жизни четырёх человек, появилась в соцсетях. Его публикует UTV.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, видны два искореженных в результате столкновения автомобиля — Lada largus и Ford Focus. Обломки автомобилей разбросало на десятки метров вдоль трассы. Водители вынуждены объезжать место ДТП в соответствии с указаниями регулировщика.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли трое человек — оба водителя и один из пассажиров, позднее стало известно, что в больнице скончалась одна из пассажирок — женщина 1960 года рождения.

Инцидент прокомментировал экс-глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. По его мнению, эмоциональную остроту инцидента усиливает случившееся днём ранее ДТП в Бакалинском районе республики.

Напомним, в результате аварии в селе Бакалы погибли четыре девушки. Виновником ДТП оказался 23-летний уроженец села, ехавший на скорости 110 километров в час в состоянии опьянения.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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