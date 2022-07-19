В сети появилось видео с места аварии на трассе Уфа-Оренбург, где погибли 4 человека

Видеозапись с места ДТП, унёсшего сегодня жизни четырёх человек, появилась в соцсетях. Его публикует UTV.
На кадрах, снятых на мобильный телефон, видны два искореженных в результате столкновения автомобиля — Lada largus и Ford Focus. Обломки автомобилей разбросало на десятки метров вдоль трассы. Водители вынуждены объезжать место ДТП в соответствии с указаниями регулировщика.
Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли трое человек — оба водителя и один из пассажиров, позднее стало известно, что в больнице скончалась одна из пассажирок — женщина 1960 года рождения.
Инцидент прокомментировал экс-глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. По его мнению, эмоциональную остроту инцидента усиливает случившееся днём ранее ДТП в Бакалинском районе республики.
Напомним, в результате аварии в селе Бакалы погибли четыре девушки. Виновником ДТП оказался 23-летний уроженец села, ехавший на скорости 110 километров в час в состоянии опьянения.